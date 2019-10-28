رياضة | أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 28 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اتخاذ فلورينتينو بيريز رئيس النادي قرار بعدم عقد أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتجهيز لإعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- فالفيردي يهدد إنتقال إريكسن إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على وجود تطورات جديدة تهدد من إنتقال الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فالفيردي يهدد إنقال إريكسن إلى مدريد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تألق فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، يهدد صفقة انتقال إريكسن إلى الميرنجي في الميركاتو الشتوي القادم، بعدما كان مقررًا إنتقاله إلى الملكي في ظل تألقه الواضح رفقة فريقه توتنهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة: "تألق فالفيردي في وسط ريال مدريد خلال مباريات الميرنجي الأخيرة، جعل الجميع يفكر في إحتمالية اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان عليه في الفترة المقبلة بدلاً من التعاقد مع إريكسن في انتقالات يناير.

كما صرح بول روبنسون، حارس مرمى نادي توتنهام السابق قائلاً: "السبيرز عليه بيع إريكسن في الإنتقالات القادمة، فهذا سيكون الخيار الأفضل للطرفين، ويجب عليه إبلاغ النادي برغبته في الرحيل إذا أراد ذلك، حتى يتمكن الفريق من التعاقد مع بديل له".

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الماضي شهد تألق واضح للنجم الدنماركي رفقة فريقه، حيث تمكن من قيادة السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الماضي، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام مواطنه ليفربول بهدفين دون رد، أحرزهما الثنائي محمد صلاح من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح في بداية المباراة، وديفوك أوريجي في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر اللقاء.

- بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بقرار جديد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن ما تفكر به إدارة ريال مدريد الإسبانى في الميركاتو القادم في الشتاء، وموقف ريال مدريد من التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "آس الإسبانية"، في تقرير لها اليوم، أن إدارة ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز لا يريد إبرام أي صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لعدم إهدار الجهد والأموال، خلال الإنتقالات الشتوية القادمة في بناير، رغم حاجة الفريق الذى يعانى بشدة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى ببطولتى الدوري ودوري أبطال أوروبا، ويحقق الفريق نتائج سلبيه خلال الموسم الحالي.

قرار جديد من بيريز يصدم زين الدين زيدان

وأشارت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد، يريد أن يستفيد الفريق من الصفقات الاي تم إبرامها في الشتاء وهم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وميليتاو وميندي ورودريجو، ولذلك لا يريد الدخول في صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة إلا في حالة الضرورة.

بيريز يحدد حالتان لدخول ريال مدريد السوق الشتوي

حدد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى حالتان فقط تجعل إدارة النادي للبحث عن تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة

1_ حدوث إصابات طويلة : قرر ريال مدريد الإسبانى التعاقد مع لاعبين خلال فترة الإنتقالات القادمة في حالة إصابة إحد اللاعبين لفترة طويلة مما تجعل الفريق يحتاج لخدما أحد اللاعبين الأخرين.

2_ تتمثل في رحيل أحد اللاعبين بشكل مفاجئ في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان ريال مدريد قد فاز في أخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا بالفوز علي جالطة سراي التركي بهدف دون رد سدله اللاعب الألماني توني كروس، ضمن مباريات الفريق بالجولة الثالثة ويعد هو الفوز الأول أوروبيا" منذ الموسم الماضي.

- باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد

يقدم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي موسم مميز للغلية مع فريقه ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الأعوام الماضية، خاصة انه قاد منتخب بلاده فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم العام الماضي 2018، مما جعل ذلك يربط اسمه مع أكبر الأندية العالمية التي تسعي بالتعاقد معه ويعد أبرزها ريال مدريد.

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يرفض رحيل كيليان مبابي نجم الفريق تماماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ولن يتم النظر في أي عروض، لإقتناع النادى الباريسي أن اللاعب يمثل قوة كبيرة للفريق لا غني عنها، وانه سيكمل تعاقده الممتد حتي عام 2021.

ريال مدريد يجهز عرض قوي لضم نجم باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يسعوا للتعاقد مع كيليان مبابي ؤلتعويض رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الحالي، وانهم بصدد تقديم عرض لباريس سان جيرمان مقدر بقيمة 300 مليون يورو.

ويذكر أن كيليان مبابي قاد باريس سان جيرمان أمس للفوز علي اولمبيك مارسيليا، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر بالدوري الفرنسي برباعيه دون رد سجل خلالها هدفين، بينما سجل اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردى هدفين.

- مفاجأة : نجم ريال مدريد لا يعاني من إصابة

مازال الغموض كبير حول موقف اللاعب الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسبانى والذي قال الاتحاد الويلزى لكرة القدم، انه أصيب خلال فترة التوقف الدولي الماضيه، مما حعل اللاعب يغيب عن المباراتان الماضيتين وأيضاً سيغيب لفارة قادمة دون اي توضيح حتي الأن من جانب ريال مدريد.

جاريث بيل يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد

وغاب جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد خلال أخر ماريات الفريق ببطولة الدوري الإسباني والتى كانت أمام مايوركا وانتهت بخسارة المرينجي بهدف دون رد وأفقدت الفريق صدارة الدوري.

ثم واصل بيل الغياب عن الفريق خلال مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي والتى انتهت بفوز مدريد بهدف سجله توني كروس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما واصل اللاعب الغياب أيضاً ليغيب عن تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة ليجانيس، يوم الأربعاء ببطولة الليجا الإسبانية، بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن موقف جديد غامض في غياب الويلزى جاريث بيل طوال الفترة الماضية عن ريال مدريد، وأشارت الاذاعه أن اللاعب لا يعانى من أى إصابة، ولم يصدر بيان رسمي من قبل ريال مدريد بشأن حاريث بيل يؤكد أنه يعاني من أي إصابة، مما يزيد الأمر غموض حول موقفه مع ريال مدريد.

ويذكر أن حاريث بيل كان خارج الصورة تمامآ خلال الفترة الإعداديه للموسم، بسبب رغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد وقتها في خروج بيل من الفريق وتدعيم الهجوم بصفقات أخري.

- مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في تدعيم خط الوسط خاصة في ظل أداء الفريق خلال الفترة الحالية، بالدوري الإنجليزي والإحتياج للتدعيم، من أجل تغيير شكل أذاء الفريق الذي يقوده النرويجي أولي جونار سولشاير.

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسبانى "مارتن أوديجارد" المعار لصفوف ريال سوسيداد الإسباني، والذي يقدم موسم جيد مع الفريق بالليجا الإسبانية، والذي قرر أيضاً الإستماع لكل العروض التي تتقدم لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، من نادى ريال مدريد.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن مارتن أوديجارد لا يرغب في العودة لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال الموسم المقبل، منا يجعل فرصة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم اللاعب كبيرة.

ريال مدريد يحدد سعر لاعب الوسط

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد الإسبانى حدد سعر بيع لاعبه مارتن أوديجارد المعار لريال سوسيداد خلال الصيف القادم وهو 62 مليون جنيه إسترلينى، للاعب البالغ من العمر 20 عام، والمتألق في الدوري الإسبانى رفقة سوسيداد.

وكان ربطت الصحافة خلال الفترة الناضية، عن رغبة ليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألمانى ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط، ليدخل مانشستر يونايتد بقوة في الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد فاز أمس علي مضيفه نورويتش سيتى بالبريميرليج.

- بيل يعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد ويكشف موعد إعتزاله

علق جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد على أنباء رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وكشف عن موعد إعتزاله لعب كرة القدم.

رحيل بيل عن ريال مدريد

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى اقتراب رحيل بيل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال الشتاء القادم بسبب سوء مستواه وتوتر علاقته مع إدارة الفريق بالإضافه إلى كثرة إصاباته.

تعليق بيل على أنباء رحيله عن ريال مدريد

Advertisements

وأجاب بيل في تصريحات صحفية على سؤاله حول متابعته لأنباء رحيله قائلا: لا أستطيع التحدث عن شيء لا أهتم به,أتابع لعبة الجولف ، هل تريد مني أن أخبرك من هو الرقم الأول في العالم في اللعبة؟ هذه هي هوايتي.

قرار الإعتزال

وأضاف بيل: أنا في وقت في حياتي المهنية حيث أحتاج إلى التفكير في أشياء أخرى غير كرة القدم ، الاعتزال سيكون بعد فترة طويلة لم أفكر فيه كثيرًا ، لكن عمري 30 عامًا وعليك الانتباه إلى هذه الأمور أحاول الأعتناء بنفسي ولا أفضل الجلوس على الأريكة.

وأنهى بيل حديثه قائلا: عندما تكون شاباً تكون كرة القدم كل شيء بالنسبة لك ولكن عندما تلعب كثيراً يقل اهتمامك بها, لا زلت أستمتع بكرة القدم ولكن بدرجة أقل.

الأندية التي ترغب في ضم بيل

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل الفترة القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام وبعض أندية الدوري الصيني.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

- برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مسئولو برشلونة على مشارف حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات القادمة.

وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو فتح مفاوضات رسمية مع النرويجي هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.

واضاف الموقع، أن هالاند قد أظهر موهبته للجميع بعد مباراته التاريخية الرائعة ضد هندوراس في كأس العالم تحت 20 سنة، حيث سجل تسعة أهداف بالإضافة إلى مستواه الرائع مع سالزبورج وهو في عمر الـ19 سنة.

ويسعي برشلونة للتعاقد مع هالاند مهاجم سالزبورج ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز في الصيف المقبل وقد تكلف الصفقة النادي دفع 35 مليون يورو.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل هو الأخر في سباق التعاقد مع هالاند لكن برشلونة فتح مفاوضات مبكرة ويبدو أنه في طريقه لحسم الصفقة

- خطوة مفاجئة تقرب نجم ريال مدريد من الرحيل

يستعد نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والنادي يكشف عن موقفة من قرار اللاعب.

بيل يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد يقترب بشكل كبير جدا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال يناير القادم.

وكشفت الصحيفة أن بيل سافر إلى لندن اليوم الإثنين 28 أكتوبر ليجتمع مع وكيل أعماله ويبدأ التناقش معه بشأن مستقبله في الفترة القادمة.

موقف ريال مدريد من رحيل بيل

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل بيل عن صفوف الفريق الفترة القادمة بسبب سوء مستواه مع الفريق وكثرة إصاباته بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادي بشكل كبير.

كما ذكرت الصحيفة أن بيل يعاني من إصابة منذ عودته من فترة التوقف الدولي ولكن نادي ريال مدريد لم يعلن عن حجم إصابته بطلب من اللاعب.

الأندية التي ترغب في ضم بيل

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل الفترة القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام وبعض أندية الدوري الصيني.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

- الصفقة المستحيلة.. فلورنتينو بيريز يُجهز لإعادة "الأسطورة" إلى ريال مدريد

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النادي عن طريق ضم صفقة غير متوقعة للجميع خلال الفتنرة القادمة.

ريال مدريد يحاول إعادة رونالدو للفريق

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في استعادة خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق ونجم نادي يوفنتوس الحالي إلى الفريق مرة أخرى.

وأكدت التقاير أن فلورنتينو بيريز قد تواصل مع رونالدو بالفعل في محاولة لإقناعه بالعودة إلى النادي مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي نظرا لحاجة الفريق له

موقف رونالدو من مغادرة يوفنتوس

وأشارت التقارير إلى أن كريستيانو رونالدو لا يريد الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في الوقت الحالي إلا عقب انتهاء عقده مع الفريق و فوزه بلقب كبير مع النادي مثل دوري أبطال أوروبا.

خطة جديدة من ريال مدريد

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أنه في حالة استمر رونالدو في رفضه العودة إلى نادي ريال مدريد فإن النادي سينتظر حتى يعلن اللاعب إعتزاله لعب كرة القدم ويقوم النادي بتعينه في منصب سفير النادي ليمثل أيضا وجهه دعائية للنادي

انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي منذ موسمين قادما من صفوف نادي ريال مدريد حتى عام 2021 في صفقة قياسية على مستوى العالم.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين وحصد مع الفريق لقب الدوري الإيطالي.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري

- اجتماع سري يطيح بنجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فيلورنتينو بيريز تفكر بالفعل في رحيل نجمها اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الصحيفة الإسبانية تكشف أسباب رحيل بيل

وذكرت صحيفة الآس الاسبانية الشهيرة اليوم الاثنين:" نحن قد ذكرنا يوم 8 أكتوبر أن اللاعب يريد الخروج في الصيف المقبل ، لكن الآن يمكن التأكد أن النادي يفكر بالفعل في رحيله حتى قبل ذلك ، في السوق الشتوية وهذه الفكرة تدور داخل النادي الأبيض وفي ضوء خطط اللاعب يمكن أن تتحقق في الأشهر المقبلة، اللاعب الويلزي على أي حال ليس على ما يرام مع النادي بسبب عرض الصيف وعدم خروجه ومع زيدان بسبب عدم استدعائه في دوري الأبطال أمام كلوب بروج ، واليوم تم التقاط صور له في المطار بعد وقت قصير من هبوطه في العاصمة الإنجليزية لندن".

اجتماع بيل مع وكيل أعماله في لندن

وحسب الصحيفة الإسبانية الشهيرة أكدت أن اللاعب الدولي الويلزي مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني علي أنه حضر اجتماعا مع وكيل أعماله ويبدو أن الويلزي الذي كان بالفعل خارج النادي أكثر من أي وقت مضى في الصيف سيكون على نفس الحال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن العديد من التقارير العالمية قد ربطت اسم اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني باندية صينية وأوروبية بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني بسبب عدم اعتماد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عليه.