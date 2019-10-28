رياضة | وزير الرياضة والسفير الياباني يكرمان بطل الجودو المصري محمد رشوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة والسفير الياباني يكرمان بطل الجودو المصري محمد رشوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة السفير ماساكى نوكى السفير الياباني بمصر، البطل المصرى السابق محمد رشوان بطل العالم في الجودو، تكريمًا لمسيرته وانجازاته في لعبة الجودو.

حيث قام السفير ماساكي نوكي بتقليد البطل المصري محمد رشوان وسام "الشمس المشرقة" وهو وسام وطني ياباني.

أعرب صبحي عن سعادته بتواجده في هذا التكريم، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر واليابان في الوقت الراهن تحظي بالكثير من الرعاية والاهتمام، مضيفا ان رشوان قد قدم أفضل الامثلة في الايثار والروح الرياضية في المباراة التي انسحب فيها أمام منافسه الياباني عام ١٩٨٤، مؤكدا ان اهتمام سعادة السفير والسفارة اليابانية بهذا الحدث حتي الآن يأتي في اطار الدور الذي تقوم به دولة اليابان في العمل علي نشر ثقافة الروح الرياضية وتعليمها للجميع.

كما أبدى السفير الياباني سعادته بتكريم البطل محمد رشوان، حيث يأتي هذا التكريم عرفانًا بالجميل للأداء المشرف الذى قام به البطل واستحق عنه التكريم، مضيفا ان وسام الشمس المشرقة الذي تقلده رشوان يعتبر من أعلي الاوسمة في اليابان حيث يقدم لمن قاموا بإنجازات بارزة في العلاقات الدولية ونشر الثقافة اليابانية وتقديم مساهمات كان لها دور فعال في تقدم مجالاتهم، وكذلك احداث تطويرات في مجال الرخاء الاجتماعي والمهني أو فيما يخص مجال المحافظة على البيئة.

الجدير بالذكر أن محمد رشوان ترك بصمة فى تاريخ رياضة الجودو بمستواه العالمى كبطل معروف فى الدورات الاولمبية اضافة الى تميزه بخلقه الرياضي الرفيع، وذلك حين تعمد الخسارة وإحراز الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، عندما تعمد الخسارة أمام الياباني «ياسوهيرو ياماشيتا» بطل العالم الذي كان مصابًا في المباراة النهائية لهذه البطولة ورفض أن يستغل إصابته وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن أن يفوز بالمركز الأول، لينال احترام وتقدير العالم.