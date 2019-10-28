رياضة | ابن الوز عوام.. أرقام مُذهلة لـ "جونيور رونالدو" مع براعم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن الوز عوام.. أرقام مُذهلة لـ "جونيور رونالدو" مع براعم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع جونيور نجل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف ضمن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مع فريق براعم اليوفي تحت 9 أعوام خطف الأنظار له مع الانضمام لهم هذا الموسم الماضي.

تعرف على إحصائية نجل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

وشارك جونيور نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع فريق براعم يوفنتوس تحت 9 أعوام في 23 مباراة استطاع أن يسجل من خلالهم 58 هدف بالإضافة لصناعة 18 هدف.

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تعرف على رقم نجل رونالدو مع فريق براعم يوفنتوس

ويرتدي جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفس رقم والده رقم 7 الذى دائما ما يحتفظ به حتى بعدما ترك نادى ريال مدريد الاسبانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي وانتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي المنتخب البرتغالي.

تعرف على هدف جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ويسعى جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يسير على خطي والده الحافلة بالإنجازات مع الأندية الأوربية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وأخيرا يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي منتخب البرتغال.