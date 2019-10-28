رياضة | رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عرضا مغريا للرحيل عن صفوف الفريق إلى الدوري البلجيكي.

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

واختار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب السويسري رينيه فايلر لتدريب المارد الأحمر عقب رحيل مارتن لاسارتي الذي جاء رحيلهب بسبب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي تلقى في الساعات الماضية عرضاً من الدوري البلجيكي.

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ووفقا لمصادرنا فإن السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تلقى عرضا من الأندية الأربعة الكبار في بلجيكا للحصول على خدماته الفنية في الفترة القادمة بعد الطفرة التي أحدثها مع النادي الأهلي منذ توليه المهمة رسمياً عقب رحيل مارتن لاسارتي.

وكشف المصدر أن مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لن يفرط في فايلر مهما كانت المغريات التي سيتعرضون لها لأنهم يتمسكون بالمدرب ويريدون تحقيق الألقاب وإنهاء المشوار الذي بدأ عقب قيادته للفريق.

وكانت مباراة الأهلي أمام غريمه التقليدي تأجلت بسبب رفض الأمن إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، ليعترض المارد الأحمر على قرار التأجيل، ويتم في النهاية تأجيل منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بأكملها إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد 2020 بطوكيو.

وحقق الأهلي بداية مثالية في بطولة الدوري حيث فاز على سموحة بهدف ثم الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأخيرا كان الفوز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.