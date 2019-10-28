رياضة | قائمة برشلونة.. فالفيردي يستبعد النجم المتألق أمام بلد الوليد

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه بلد الوليد مساء غد الثلاثاء.

قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد

وضمت القائمة كلًا من :-

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

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تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

ترتيب برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام بلد الوليد

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : دى يونج، بوسكيتس، كارليس ألينيا

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، سواريز

