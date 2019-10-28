رياضة | هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الإعلامى هاني حتحوت هجومًا عنيفًا على رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضي منصور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووصفه بأنه يشوه صورة مصر بالخارج.

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وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" ‏مرتضى منصور يا مصر، ريادتنا في الأخلاق والآداب والفنون والإعلام والرياضة شوهتها أفعاله وتصرفاته وأقواله لن يرحم الله ولا التاريخ أيّ متخاذلٍ مقصرٍ عن دوره سامحٍ لتلك البذاءات بالخروج على الملأ أمام الجميع".

يذكر أن مرتضي منصور هاجم بقوة مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء راشون، خلال مداخلته بالأمس في برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث اليوم، بالإضافة إلى هجومه على هاني حتحوت والذي يُقدم برنامج "الماتش" على فضائية "صدي البلد".