رياضة | محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة العاشرة من البريميرليج

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كشف موقع هو سكورد المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي



ولم يشهد التشكيل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح رغم قيادته ولم يشهد التشكيل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح رغم قيادته ليفربول للفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف. وهيمن لاعبو ليستر سيتي على التشكيل المثالي بعدما سحقوا مضيفهم ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد. وجاء التشكيل على النحو التالي :- حراسة المرمى : كرول "نوريتش سيتي" خط الدفاع : فيرناندز "نيوكاسل" - سقراطيس "أرسنال" - بيريرا وتشويل "ليستر سيتي" خط الوسط : تيلمانس وماديسون وبيريز "ليستر سيتي" - بوليسيتش خط الهجوم : جيمي فاردي "ليستر سيتي" - جوردان أيو "كريستال بالاس". وشهدت الجولة العاشرة من البريمير ليج تفوق ليفربول على توتنهم بهدفين لهدف، وفوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بثلاثية نظيفة ، أما أرسنال فقد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام كريستال بالاس 2-2، أما مانشستر يونايتد فقط حقق الانتصار على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف. وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي: 1- ليفربول 28 نقطة. 2- مانشستر سيتي 22 نقطة. 3- ليستر سيتي 20 نقطة. 4- تشيلسي 20 نقطة. 5- أرسنال 16 نقطة. Advertisements 6- كريستال بالاس 15 نقطة. 7- مانشستر يونايتد 13 نقطة. 8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة. 9- بورنموث 13 نقطة. 10- وست هام 13 نقطة. 11- توتنهام 12 نقطة 12- ولفرهامبتون 12 نقطة 13- بيرنلي 12 نقطة 14- برايتون 12 نقطة 15- استون فيلا 11 نقطة 16- إيفرتون 10 نقاط 17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط 18- ساوثامبتون 8 نقاط 19- نورويتش سيتي 7 نقاط 20- واتفورد 5 نقاط

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