انت الان تتابع ريبيري يقدم اعتذاره بعد تعديه على حكم مساعد عقب مباراة فيورنتينا أمام لاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري

تقدم النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم بالاعتذار اليوم الاثنين، إثر توجيه دفعة لحكم مساعد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه على ملعبه أمام لاتسيو 1 / 2 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

كذلك تقدم ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني السابق، بالاعتذار لزملائه في فيورنتينا وللجماهير والمدير الفني فينتشينزو مونتيلا، الذي كان قد أخرجه في الدقيقة 74 من المباراة وأشرك كيفن برينس بواتينج بدلا منه.

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وفي ظل احتجاجات لاعبي فيورنتينا على هدف متأخر للاتسيو ثم ضربة جزاء احتسبت للفريق الضيف، وأهدرها فيليبي كايسيدو بعدها في الوقت المحتسب بدل الضائع، قام ريبيري بدفع حكم مساعد وهو ما أظهرته التسجيلات المصورة.

وقال ريبيري عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"كنت متوترا للغاية وأشعر بخيبة أمل في نهاية المباراة، أتمنى أن يجرى تفهم حالتي المزاجية حينها."