شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمنح محمد رشوان وسام «الشمس المشرقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلم السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، وسام الشمس المشرقة والآشعة الفضية إلى محمد رشوان، لاعب الجودو، في حضور وزير الشباب أشرف صبحي وعدد من أعضاء البرلمان والمهتمين بالرياضة، وأعضاء من البعثة الدبلوماسية اليابانية في القاهرة.

وبحسب بيانن أعرب السفير نوكي عن تهانيه لرشوان لتتويجه بالوسام، وعن تقديره وامتنانه لجهوده في نشر الجودو وتعريف العالم به، ليس فقط كرياضة، ولكن أيضًا كروح وأخلاق وتعاليم الجودو الراسخة والمتأصلة في نفوس اليابانيين.

Advertisements

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أهمية التتويج بالوسام وتقديره للعلاقات الرياضة العميقة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن هناك رغبة أن يتحلي كافة الرياضيين بالأخلاق الحميدة والسامية، مؤكدًا أن لاعب الجودو المصري علامة في تاريخ الرياضة المصرية والعالمية.

وقال الكابتن رشوان، إنه يعشق رياضة الجودو، كما أعرب عن سعادته بالتكريم الكبير من اليابان التي يعتز بعلاقاته الممتدة معها وبحصوله على هذا الوسام بعد تركه للعبة الجودو منذ وقت طويل، وذلك في حضور أسرته وأبنائه الثلاثة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا واعترافًا بإنجازات الكابتن رشوان في نشر الجودو في مصر وتعزيز التبادل بين اليابان ومصر من خلال ذلك، ولمساهماته في تعزيز فهم المصريين تجاه اليابان، بالإضافة إلى كونه رمز من الرموز الدولية «للاعب النظيف».