شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بريزنتيشن» وعضو «اتحاد الكرة» يبحثان آخر الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، اليوم /الاثنين/، اجتماعاً مطولاً مع محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوضع اللمسات الأخيرة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

وتطرق الاجتماع لتحضيرات حفل الافتتاح الذي تتولى شركة بريزنتيشن تنظيمه، إذ تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة.

وتضم النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

واختار شوقى غريب 27 لاعبا للتواجد في المعسكر وهم عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وفي الدفاع أسامه جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي، ولخط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي، وخط الهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي، بينما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي.