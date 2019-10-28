شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للأهلي بملعب التتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة وبعض الفقرات الفنية التي تم تطبيقها بشكل عملي في المران.
وقام فايلر، بايقاف المران لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية
ويؤدي الأهلي تدريباته في القاهرة قبل انطلاق المرحلة الأولى من فترة الاعداد باقامة معسكر خارجي، ثم العودة واستكمال التدريبات في القاهرة.
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