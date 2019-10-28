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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ في ضيافة بوخوم وليفركوزن يستضيف بادربورن

ويحل نادي بايرن ميونخ ضيفاً على نادي بوخوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بملعب فونوفيا رورستايون. Advertisements وسيحاول المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش منح الفرصة لبعض اللاعبين الذي لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق مثل لاعب الوسط ليون جرويتسكا والمدافع جيروم بواتينج والمهاجم توماس مولر. ويستضيف نادي فرايبورج الذي يؤدي جيداً في البوندز ليجا نادي يونيون برلين، فيما يحل نادي شالكة ضيفاً على نظيره أرمينيا بيلفيلد. كما يستضيف نادي باير ليفركوزن نادي بادربورن، فيما يحل هوفنهايم ضيفاً على دايسبورج. ويلعب نادي كولن خارج قواعده مع نادي ساربروكن، فيما يسضيف نادي دارمشتات نادي كارلسوهر.

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