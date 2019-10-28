شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبيه “محمد صلاح“ يحضر الزواج الجماعي الذي أقامته الإمارات بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن

اشتهرت صورة شبيه اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الثانية على المستوى المحلي بمحافظة حضرموت، بعد حضوره للزواج الجماعي الذي أقامه الهلال الأحمر الإماراتي يوم الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

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ويدعى الشاب الذي فيه شبه إلى حد ما، من ملامح اللاعب المصري، عبدالرحيم باوزير، وهو شاب من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

وكان قد نشر الشاب باوزير في وقت سابق، مجموعة صور سيلفي له، وهو مرتدٍ قميص المنتخب المصري بمنزله.

وأثارت صور الشاب الحضرمي باوزير جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للشبه بينه وبين اللاعب المصري.