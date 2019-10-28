شكرا لقرائتكم تأهل هانيا الحمامي لدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفازت الحمامي على منافستها الماليزية سيفاسنجاري سوبر أمانيام بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 10-12, 11-8, 11-9.
وتترقب هانيا الحمامي الفائز من مباراة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميا والتي تجمعها بلاعبة النادي الأهلي يثرب عادل في دور ال 16 من بطولة العالم.
يذكر أن نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا تحمل لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي.
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