شكرا لقرائتكم تذكرة مفتوحة لمحمد محمود في برلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لكشف طبي في ألمانيا اليوم الاثنين، وبالتحديد في العاصمة برلين بعد وصوله منذ ساعات، لدراسة اصابته بالتحديد قبل اجراء جراحة الرباط الصليبي غداً.

وسافر محمد محمود الى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق الأربعاء الماضي ، وقام مسئولو الأهلي بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية.

ومنح الأهلي محمد محمود تذكرة مفتوحة للحصول على الوقت اللازم للعلاج والتأهيل بعد اجراء الجراحة، وفقاً لرؤية الطبيب الألماني فايلر المشرف على حالته، في الوقت الذي يرافق محمد محمود في رحلة المانيا نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب.

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