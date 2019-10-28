شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: نتظر من محمد صلاح يقدم للمنتخب نفس أدائه مع الريدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة للدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من أجل أن يحافظ على مكانته ومستواه في عالم الساحرة المستديرة.

أوضح وليد صلاح خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" ، أن محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع الريدز، ومن المنتظر أن يقدم نفس المستوى مع المنتخب الوطني لقيادته للتأهل إلي كأس العالم مرة أخري ، إلا أن اللاعب يجب عليه أن يكون حريصًا على تصرفاته خارج الملعب.

وأشاد نجم الأهلي السابق بحسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن مشواره وخبراته تؤهله لقيادة الفراعنة، كما أشاد بالقائمة التي أختارها للمعسكر المقبل، لافتًا نتاج تلك الأختيارات سيظهر عندما يقوم بتقليص عدد اللاعبين بالقائمة لتصبح 23 لاعبًا، ثم الاستقرار على الـ 11 لاعب داخل المستطيل الأخضر.

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وضم البدرى 32 لاعباً لقائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر المغلق الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل فى إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وهم:

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).