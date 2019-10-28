شكرا لقرائتكم كاسونجو يصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل الكونغولي كاسونجو لاعب الزمالك المعار الي الوداد المغربي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، عقب استلام التأشيرة الخاصة به، حيث من المتوقع ان يستلم كاسونجو التأشيرة خلال 48 ساعة علي أقصي تقدير.

ومن المقرر وصول كاسونجو للقاهرة يوم الخميس المقبل، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربى لعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ إعارته لصفوف الفريق المغربى فى بداية الموسم الجارى، فى إطار صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، لاعب الوداد السابق إلى الزمالك.

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ويسعى مسئولو الزمالك لقيد كاسونجو فى قائمة الفريق بالميركاتو الشتوى المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض، حيث يفكر مجلس الزمالك فى قيد كاسونجو بدلاً من المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، الذى ابتعد عن مستواه فى الفترة الأخيرة، حيث يسعى الأبيض لتسويق المهاجم المغربى خلال الفترة الحالية حتى يتمكن من قيد كاسونجو فى قائمة الشتاء.