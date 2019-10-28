شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستأنف تدريباتة عقب الراحة السلبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المران شهد مشاركة لاعبى الفريق الذين لم يشاركوا فى مباراة الجزيرة ومن المقرر عودة الأساسيين الخميس المقبل ، إشتمل المران على تدريبات بدنية خفيفة لفك العضلات ثم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية.
شارك اللاعب الدولى باهر المحمدى فى تدريبات الفريق تمهيدآ للإنضمام لمعسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدرى .
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