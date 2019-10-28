شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستأنف تدريباتة عقب الراحة السلبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الجزيرة الإماراتى فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قاد المران مدرب الفريق أدهم السلحدار بسبب سفر الصربى ميودراج يسبتش المدير الفنى إلى بلاده لقضاء أجازة قصيرة ومن المقرر عودته نهاية الأسبوع الحالى . المران شهد مشاركة لاعبى الفريق الذين لم يشاركوا فى مباراة الجزيرة ومن المقرر عودة الأساسيين الخميس المقبل ، إشتمل المران على تدريبات بدنية خفيفة لفك العضلات ثم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية. Advertisements شارك اللاعب الدولى باهر المحمدى فى تدريبات الفريق تمهيدآ للإنضمام لمعسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدرى .

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