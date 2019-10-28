شكرا لقرائتكم الأهلي يرتب المرشحين لتدعيم دفاعه في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مناقشة ملف الصفقات الشتوية مع جهازه المعاون، خاصة وأن النادي لا يحق له سوى التعاقد مع 2 لاعبين فقط من خلال استبدالهما في قائمة الفريق، بعدما استخدم الأحمر ثلاث استبدالات وهم باسم علي ظهير أيمن الفريق الأحمر الذي انتقل إلى الجونة، أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق المنتقل إلى الجونة، وأخيرا محمد شريف المعار إلى إنبي.

واستقر فايلر على تدعيم مركز المساك في ظل الإصابات التي دائماً ما تضرب الخط الخلفي الأحمر، وبالفعل تم عرض أكثر من مدافع على المدرب السويسري الذي رتبهم على حسب قناعاته تمهيداً للتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الأنجليزي هو المرشح الأول لتدعيم دفاع الأهلي ويأتى من بعده اسامة جلال مدافع انبي في الوقت الذي يعد أحمد سامى مدافع طلائع الجيش هو الخيار الأخير.

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