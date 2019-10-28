شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف شرط سموحة للاستغناء عن هدافه للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط نادي سموحة برئاسة فرج عامر، دخول لاعب من الزمالك ضمن صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع سموحة بشأن انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الي القلعة البيضاء في يناير المقبل، في ظل اقتناع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو ، بمستوي حسام حسن المنضم لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام حاليا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021.

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وطلب نادي سموحة الحصول علي خدمات الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك العائد من الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده مع الفريق المغربي، علي سبيل الإعارة بالإضافة لمبلغ مالي يدفعه الزمالك للحصول علي خدمات حسام حسن.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول كاسونجو خلال الساعات المقبلة، للتفاوض معه حول انتقاله لسموحة حتي نهاية الموسم.