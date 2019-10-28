شكرا لقرائتكم الشباب يهزم شباب الأردن بهدف حسن معاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الشباب السعودي بهدف دون مقابل على نظيره شباب الأردن، في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، على ملعب الشباب في الرياض، ضمن ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وسجل هدف الشباب حسن معاذ في الدقيقة 90 من زمن المباراة، ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب في 8 نوفمبر المقبل على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان.

وسيطر الشباب على مجريات اللقاء في أوقات مختلفة، ولاحت للفريق فرص سانحة للتسجيل في عدة محاولات، وشهد الشوط الثاني إهدار العديد من الفرص أمام مرمى الفريق الأردني، ولم يتمكن الشباب من ترجمة استحواذه على الكرة إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.