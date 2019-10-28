ماليكوت لاعب نابولي يتعرض إلى إصابة خطيرة بالركبة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين تعرض مدافعه كيفين مالكيوت لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل مع سبال بهدف لمثله يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.
وأوضح النادي أن اللاعب أصيب بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي للركبة اليمنى، وسيخضع لمزيد من الفحوص في مركز طبي بالعاصمة روما يوم الثلاثاء.
ويقضي مالكيوت (28 عاماً) المغربي الجنسية المولود في فرنسا، موسمه الثاني مع نابولي، الذي انضم إليه قادما من ليل الفرنسي.
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