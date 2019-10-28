شكرا لقرائتكم برشلونة يستضيف بلد الوليد بهدف استعادة الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستأنف برشلونة وريال مدريد قطبا الكرة الإسبانية نشاطهما في الدوري المحلي من خلال المرحلة الحادية عشرة من المسابقة والتي تنطلق يوم الثلاثاء، وذلك بعد تأجيل مباراتهما معا (الكلاسيكو) والتي كانت مقررا السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ومع غياب برشلونة والريال عن المرحلة الماضية، قفز غرناطة إلى صدارة جدول المسابقة، وهو ما لم يكن متوقعا بعد مرور عشر مراحل من المسابقة حتى الآن، والآن يتطلع برشلونة والريال إلى خطف الصدارة من غرناطة عبر مباريات المرحلة الحادية عشرة.

ويستضيف برشلونة فريق بلد الوليد يوم الثلاثاء فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء، أيضا ويستضيف ريال مدريد فريق ليغانيس يوم الأربعاء.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف غرناطة وبفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، فيما يحتل الريال المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ولكن برشلونة يستطيع خوض مباراة الثلاثاء بأفضل تشكيلة لديه رغم غياب عثمان ديمبلي للإيقاف ومعاناة قلب الدفاع صامويل أومتيتي من إصابة في الركبة.

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ويعود سيرجي روبيرتو إلى المنافسة على شغل مركز الظهير الأيمن مع نيلسون سيميدو ويعود جيرارد بيكيه بعد انتهاء إيقافه ليلعب بجوار كليمنت لينغليت في قلب الدفاع، ويستطيع الأرجنتيني ليونيل ميسي المشاركة في التشكيلة الأساسية بجوار لويس سواريز وأنطوان غريزمان.

وخلال مقابلة تلفزيونية، تحدث ميسي عن أسلوب لعبه معترفاً: إذا مر علي وقت طويل دون لمس الكرة، أخرج من أجواء المباراة. أفضل دائما أن أكون قريبا للغاية من الكرة.

ويستضيف الريال فريق ليغانيس على استاد "سانتياغو برنابيو" يوم الأربعاء علما أن ليغانيس صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة سيخوض هذه المباراة بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بالفوز على ريال مايوركا 1 - صفر مطلع هذا الأسبوع.

وقد يستعيد خط هجوم الريال جهود اللاعب الويلزي غاريث بيل بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين للفريق، بسبب الإصابة ولكن ما زال اللاعب في مرحلة البحث عن تسجيل هدف للفريق على ملعبه في الدوري منذ مارس الماضي.

كما يخوض غرناطة مباراته في هذه المرحلة بمدريد، حيث يحل ضيفا على خيتافي في ختام مباريات المرحلة يوم الخميس المقبل.