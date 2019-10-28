مونشنجلادباخ يستعيد أمجاد السبعينيات في ألمانيا









اسماء السيد - يستمتع بروسيا مونشنجلادباخ بأفضل مسيرة له في عقود بعد فوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت ليبقى في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للأسبوع الثالث على التوالي. ولم يحدث هذا الأمر منذ موسم 1976-1977 حين فاز جلادباخ بآخر ألقابه الخمسة في الدوري.

لكنه ليس المفاجأة الوحيدة هذا الموسم حيث واصل فرايبورج تألقه ليهزم رازن بال شبورت لايبزيج ويتقدم للمركز الثالث.

وأتت لمسات المدرب كريستيان شترايش السحرية بثمارها حيث دفع باللاعب فينشنزو جريفو في الدقيقة 34 ليزيد من سرعة الفريق وصنع هدف الفوز الذي سجله البديل نيلس بيترسن.

وحقق بيترسن أيضا رقما قياسيا لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب بديل بعد أن هز الشباك للمرة 22 متخطيا رقم كلاوديو بيزارو.

وتعادل فولفسبورج سلبيا مع أوجسبورج ليتراجع في سباق المنافسة على اللقب.

لكن فولفسبورج ويوفنتوس الايطالي هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتجرعا الخسارة حتى الآن في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى.

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والتعادل السلبي كان المباراة الأولى تحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر التي يخفق فيها فولفسبورج في هز الشباك.

وأبقى فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ضيفه أونيون برلين الصاعد حديثا العملاق البافاري متأخرا بنقطة واحدة عن الصدارة في المركز الثاني لكن الضغوط على المدرب نيكو كوفاتش استمرت في التصاعد حيث تزداد التكهنات بشأن المرشحين المحتملين لخلافته ومن بينهم إيريك تن هاج مدرب أياكس امستردام.

وقال مارك اوفرمارس المسؤول في أياكس لوسائل إعلام هولندية مطلع الأسبوع "أنا سعيد برغبة بايرن وهو ما يعني أن تن هاج يقوم بعمل جيد معنا.

"يجب أن نتحلى بالواقعية دائما. كم مرة سيطلب أحد الأندية الكبيرة بحجم بايرن الحصول على خدماتك؟".

ويعاني لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند من موقف مشابه بعد أن أنفق فريقه بسخاء في سوق الانتقالات خلال الصيف.

وفاز دورتموند في مباراة واحدة فقط من آخر خمس خاضها في الدوري وفشل التعادل السلبي مع شالكه في رفع معنويات النادي خاصة بعد الهزيمة الأسبوع الماضي أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال.