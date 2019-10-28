جماهير أرسنال تكشف هوية اللاعبين العالميين في الأندية الإنكليزية









اسماء السيد - حددت جماهير نادي أرسنال قائمة مكونة من 15 لاعباً يلعبون لصالح عدد من الأندية الإنكليزية ، يمكن اعتبارهم من الطراز العالمي ، نظراً لتمتعهم بمهارات عالية وقدرة على تقديم الإضافة الفنية لفرقهم .

وبحسب الجماهير اللندنية، فإن مانشستر سيتي يضم في صفوفه ستة لاعبين عالميين هم الحارس البرازيلي ، ايدرسون و لاعبي الوسط الإسباني دافيد سيلفا و البلجيكي كيفين دي بروين و الجناحين الألماني ليروي ساني و الإنكليزي رحيم سترلينغ والمهاجم سيرجيو اغويرو .

اما ليفربول فيضم هو الآخر في صفوفه ستة لاعبين عالميين يتقدمهم المهاجم المصري محمد صلاح و البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني ، والحارس البرازيلي أليسون بيكر و المدافعان الهولندي فرجيل فان دايك و الإسكتلندي أندرو روبرتسون.

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اما تشيلسي فيضم لاعباً عالمياً واحداً فقط ، هو لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي ، مثله مثل توتنهام هوتسبير الذي يضم المهاجم الإنكليزي هاري كين ، وكذلك أرسنال الذي يضم المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميونغ.

وجاءت المفاجأة مع مانشستر يونايتد ، حيث اعتبرت جماهير أرسنال بأنه لا يضم في صفوفه لاعباً عالمياً و هو ما يفسر تراجع نتائجه حتى اصبح مهدداً بالهبوط في حال استمراره بتقديم ذات المستويات المهزوزة.

وهكذا ، فقد خلت القائمة من الأسماء التي صنعت الحدث في سوق الانتقالات ، مثل الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد و الألماني مسعود اوزيل لاعب وسط أرسنال و الدانماركي كريستين ايريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير ، و الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي.

يشار الى أن الجماهير اللندنية اشارت الى أن افتقاد أندية توتنهام و أرسنال و مانشستر يونايتد و تشيلسي لعدد هام من اللاعبين العالميين ، قد ساهم في تراجع نتائجها وتقليص حظوظها في المنافسة على لقب الدوري الممتاز لصالح الغريمين ليفربول ومانشستر سيتي.