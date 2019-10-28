اسماء السيد - حددت جماهير نادي أرسنال قائمة مكونة من 15 لاعباً يلعبون لصالح عدد من الأندية الإنكليزية ، يمكن اعتبارهم من الطراز العالمي ، نظراً لتمتعهم بمهارات عالية وقدرة على تقديم الإضافة الفنية لفرقهم .
وبحسب الجماهير اللندنية، فإن مانشستر سيتي يضم في صفوفه ستة لاعبين عالميين هم الحارس البرازيلي ، ايدرسون و لاعبي الوسط الإسباني دافيد سيلفا و البلجيكي كيفين دي بروين و الجناحين الألماني ليروي ساني و الإنكليزي رحيم سترلينغ والمهاجم سيرجيو اغويرو .
اما ليفربول فيضم هو الآخر في صفوفه ستة لاعبين عالميين يتقدمهم المهاجم المصري محمد صلاح و البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني ، والحارس البرازيلي أليسون بيكر و المدافعان الهولندي فرجيل فان دايك و الإسكتلندي أندرو روبرتسون.
اما تشيلسي فيضم لاعباً عالمياً واحداً فقط ، هو لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي ، مثله مثل توتنهام هوتسبير الذي يضم المهاجم الإنكليزي هاري كين ، وكذلك أرسنال الذي يضم المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميونغ.
وجاءت المفاجأة مع مانشستر يونايتد ، حيث اعتبرت جماهير أرسنال بأنه لا يضم في صفوفه لاعباً عالمياً و هو ما يفسر تراجع نتائجه حتى اصبح مهدداً بالهبوط في حال استمراره بتقديم ذات المستويات المهزوزة.
وهكذا ، فقد خلت القائمة من الأسماء التي صنعت الحدث في سوق الانتقالات ، مثل الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد و الألماني مسعود اوزيل لاعب وسط أرسنال و الدانماركي كريستين ايريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير ، و الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي.
يشار الى أن الجماهير اللندنية اشارت الى أن افتقاد أندية توتنهام و أرسنال و مانشستر يونايتد و تشيلسي لعدد هام من اللاعبين العالميين ، قد ساهم في تراجع نتائجها وتقليص حظوظها في المنافسة على لقب الدوري الممتاز لصالح الغريمين ليفربول ومانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير أرسنال تكشف هوية اللاعبين العالميين في الأندية الإنكليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.