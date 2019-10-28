شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من "خداع" نتيجة الذهاب أمام يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، لاعبي فريقه من الخداع بنتيجة الذهاب التي حققوها أمام يانج أفريكانز التنزاني، والفوز عليهم بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الوطني في تنزانيا أول أمس الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث ديسابر مع لاعبيه، مؤكدًا أن الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف لا يعنى حصد بطاقة التأهل، ويجب الحذر من الفريق التنزانى فى لقاء العودة، خاصة أن الفريق سيستغل تحسن أرضية ملعب الدفاع الجوى لتقديم أداء جيد والعمل على تعويض الخسارة التي تعرض لها فى عقر داره.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).

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أما فريق يانج أفريكانز فلقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الأفريقى ويذهب إلى الكونفدرالية.