شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عن منحة الأهلي لمحمد محمود في ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لكشف طبي في ألمانيا اليوم الإثنين، وبالتحديد في العاصمة برلين بعد وصوله منذ ساعات، لدراسة إصابته بالتحديد قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي غدًا .

وسافر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق الأربعاء الماضي، وقام مسئولو الأهلي بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كل الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية.

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