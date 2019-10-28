سوبر كورة يكشف عن منحة الأهلي لمحمد محمود في ألمانيا

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وسافر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق الأربعاء الماضي، وقام مسئولو الأهلي بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كل الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية.
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