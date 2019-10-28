شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الدور التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الدور التمهيدى الرابع لـ كأس مصر عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث بعد انتهاء مباريات الدور التمهيدى الثالث اليوم الذى شهد عدة مفاجآت منها إقصاء فرق غزل المحلة وألعاب دمنهور والرجاء.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الدور التمهيدى الرابع أيام الجمعة والسبت الأحد المقبلين خاصة أن هناك فرقًا ستخوض مباريات بالدورى يوم الخميس المقبل

وجاءت القرعة على النحو التالى:

* الإعلاميين ❌ طهطا

* الواسطى ❌ تليفونات بني سويف

* الفيوم ❌ بتروجيت

* الشرقية للدخان ❌ عبور القليوبية

* البنك الأهلي ❌ المعادي

* القناة ❌ بورفؤاد

* الترسانة ❌ المريخ

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* دكرنس ❌ القباري

* الزرقا ❌ النصر

* بلدية المحلة ❌ عرب الرمل

* السنبلاوين ❌ ميت الخولي

* المنصورة ❌ نبروة

* كفر الشيخ ❌ فاركو

* الحمام ❌ غزل شبين

* بني سويف ❌ المنيا

وتم تجنيب 14 فريقًا اللعب في الدور الرابع وهى قنا، الألومنيوم، سنورس، القوصية، القومي، النجوم، منتخب السوي، الشرقية، سبورتنج، الأولمبى، أبوقير للأسمدة، بيلا، الجزيرة.