شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يهزم سوهاج 1/0 ويتربع على قمة مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى سلسلة نتائجه الجيدة وحقق الفوز على سوهاج خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء أحرزه هدافه كريم أشرف فى مستهل مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بنى سويف إلى 6 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد سوهاج عند نقطة وحيدة جمعها من الجولة الأولى بعد تعادله أمام المنيا.

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كان بنى سويف قد حقق فوزًا كبيرًا فى الجولة الأولى على شبان قنا برباعية نظيفة على ستاد بنى سويف، وأكد حسن موسى مديره الفنى أن الفريق يطمح خلال الموسم الحالى للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعدما ضاع الحلم فى الموسم الماضى فى المباريات الأخيرة لصالح أبناء الجنوب الفريق الأسوانى، مؤكدًا أنه دعم صفوف الفريق جيدًا وسيخوض كل المباريات بنظام الكئوس.