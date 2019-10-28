شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من دجلة لمروان حمدى بعد الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد عبد الواحد مدرب وادى دجلة، مع مروان حمدى مهاجم الفريق الذى انضم لمعسكر المنتخب الوطنى، الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ومنح عبد الواحد بعض النصائح الخاصة لمهاجم الفريق الدجلاوى، حتى يتمكن من إثبات إمكانياته وتثبيت أقدامه واستغلال فرصة تواجده للمرة الأولى وسط صفوف الفراعنة، حيث شدد مدرب الفريق الدجلاوى على مروان حمدى بضرورة التركيز خلال التدريبات، والعمل على إظهار إمكانياته بالأداء الجماعى مع باقى زملائه، فضلاً عن وضع هدف أمام عينيه والسعى لتحقيقه ثم ترك النتائج على الله.

وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب كل من أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، ومحمود وحيد ظهير أيسر الأهلى، ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة، حيث لم يسبق لهم المشاركة فى أى مباراة مع الفراعنة.

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وما يخص محمد فاروق لاعب بيراميدز، سبق له المشاركة لمدة 4 دقائق فى ودية المنتخب أمام البوسنة، فى 5 مارس 2014، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/0.

وشملت القائمة 32 لاعبا هم :

محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبد الله جمعة (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجد قفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) إسلام عيسي (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدي (وادي دجلة) أحمد جمعة (المصري) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).