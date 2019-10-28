شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق يوجه نصيحة لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة للدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من أجل أن يحافظ على مكانته ومستواه فى عالم الساحرة المستديرة.

أوضح وليد صلاح خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع الريدز، ومن المنتظر أن يقدم نفس المستوى مع المنتخب الوطني لقيادته للتأهل إلى كأس العالم مرة أخرى، إلا أن اللاعب يجب عليه أن يكون حريصًا على تصرفاته خارج الملعب.

وأشاد نجم الأهلي السابق بحسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن مشواره وخبراته تؤهله لقيادة الفراعنة، كما أشاد بالقائمة التي اختارها للمعسكر المقبل، لافتًا نتاج تلك الأختيارات سيظهر عندما يقوم بتقليص عدد اللاعبين بالقائمة لتصبح 23 لاعبًا، ثم الاستقرار على الـ 11 لاعبا داخل المستطيل الأخضر.

Advertisements

وضم البدرى 32 لاعباً لقائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر المغلق الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل فى إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وهم: