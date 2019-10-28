سوبر كورة.. يكشف خطة الأهلي لتدعيم دفاعه في الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الدفاع في الفريق من خلال عدة صفقات، وبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي مناقشة ملف الصفقات الشتوية مع جهازه المعاون. واستقر فايلر على تدعيم مركز المساك في ظل الإصابات التي دائمًا ما تضرب الخط الخلفي الأحمر. للتعرف على خطة الأهلي لتدعيم دفاعه في صفقات الشتاء ، اضغط هنا

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