شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ تركى يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك على ضم مهاجم منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حاتم جميل، الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب نادي المنصورة والمنتخب الوطني للشباب تحت 18 سنة بؤرة اهتمامات الأهلي والزمالك في ظل المتابعة الدقيقة التي يلقيها مسئولو القطبين على المباريات الخاصة بموهبة المنصورة والمنتخب والتى تلقى خلال الساعات الماضية دعوة رسمية من أحد الأندية التركية الشهيرة من أجل سفره ومن ثم ضمه لصفوفه عن طريق أسامة زهران وكيل اللاعب والمقيم في إسطنبول والذي يتبنى سفر موهبة المنصورة للدوري التركي .
وقد رفض اللاعب عرضين من الأهلي والزمالك وكذلك عرض من وادي دجلة الذي طلب رسميًا التعاقد مع اللاعب في ظل مغالاة مسئولي المنصورة في طلباتهم المالية حال بيعه لأحد القطبين .
ويتميز مولر المصري بالبنيان القوي والمهارات الفردية والتسديد علي المرمي بالإضافة لإجادته اللعب في مركزي الوسط المدافع والمهاجم.
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