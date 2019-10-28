شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكاسب الزمالك المنتظرة من فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، فترة التوقف الحالية في الدوري، في تصحيح المسار وإعادة ترتيب الأوراق داخل فريق الزمالك، بعد ظهور بعض السلبيات علي الفريق خلال الفترة الماضية.

السطور التالية تحمل أهم ملامح السلبيات التي عاني منها الزمالك والتي من المتوقع ان يتم حلها من جانب الجهاز الفني خلال فترة التوقف:

الضعف التهديفي

خاض الزمالك تحت قيادة ميتشو 10 مباريات ما بين كأس مصر والدوري ودوري أبطال أفريقيا، نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

نتائج ميتشو مع الزمالك جيدة ولكن الفريق يعاني من قلة الأهداف في المباريات، حيث إن أكبر نتيجة حققها الزمالك كانت 3/0 علي فريق بيراميدز، عدا هذا فإن جميع المباريات التي حقق فيها ميتشو الفوز كانت بفارق هدف واحد فقط ، وهناك 7 مباريات أحرز فيها الزمالك هدف واحد فقط.

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الارتقاء بالجانب البدني

وضح على أداء الزمالك في المباريات السابقة هبوط المجهود البدني للاعبين وتحديدًا في آخر ربع ساعة من المباريات، بخلاف تعرض بعض اللاعبين لإصابات عضلية مختلفة نتيجة المجهود الزائد داخل الملعب، وعلي ميتشو أن يرفع الحمل التدريبي للاعبين من أجل زيادة الشق البدني في ظل دخول الزمالك علي منافسات قوية في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

عودة المصابين

يعاني عدد من لاعبي الزمالك من إصابات مختلفة، وبعضهم يحتاج لفترة علاج طويلة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر السعيد ومحمد حسن، وتعتبر فترة التوقف الحالية أفضل فرصة للجهاز الفني بقيادة ميتشو من اجل إعداد وتجهيز المصابين، حتي يدخل الزمالك مباريات الدوري ما بعد التوقف وهو مكتمل الصفوف.

القضاء على الأخطاء الدفاعية

عاني فريق الزمالك من بعض الأخطاء الدفاعية في المباريات السابقة والتي كانت سببًا في دخول العديد من الأهداف مرمي الزمالك، وهو ما يجب علي ميتشو ان يتخلص منه من خلال زيادة الجرعات التدريبية للمدافعين، وكذلك منحهم تعليمات مكثفة حول كيفية التعامل مع المباريات المهمة، وعدم السرحان اثناء سير المباراة وتحديدا خط الدفاع.