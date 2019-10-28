شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتأهل لربع نهائي بطولة العالم لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس وبطلة العالم لناشئات الإسكواش والمصنفة رقم 11 على مستوى العالم، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الإسكواش المقامة في سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تقدر بـ430 ألف دولار.
وفازت الحمامي على منافستها الماليزية سيفاسنجاري سوبر أمانيام بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 10-12, 11-8, 11-9.
وتترقب هانيا الحمامي الفائز من مباراة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميًا والتي تجمعها بلاعبة النادي الأهلي يثرب عادل في دور الـ16 من بطولة العالم.
يذكر أن نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميًا تحمل لقب بطولة العالم لسيدات الإسكواش عن الموسم الماضي.
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