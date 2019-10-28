سوبر كورة يكشف عن 3 لاعبين بالمنتخب يتخلص منهم البدرى بعد مباراتى كينيا وجزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الأول التخلص من ثلاثة لاعبين في صفوف الفراعنة عقب انتهاء المعسكر الجاري والذى ينتهى يوم 19 نوفمبر المقبل بلقاء مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات الجولة الأولى والثانية لبطولة أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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