قبل صدام مصر.. الاتحاد الكيني يكشف لمصراوي حقيقة التهديد بإيقاف النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد نيك موندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أنه سيتجاوز الأزمة التي يمر بها اتحاده حاليًا، والتي أدت إلى وجود تهديد من جانب الاتحاد الدولي بتجميد نشاط بلاده الكروي.

وأشار موندوا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن فريقه سيكون جاهزًا لملاقاة مصر منتصف نوفمبر المقبل، في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021.

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وقال رئيس الاتحاد الكيني: "الأمور تسير حاليًا على ما يرام، سنتجاوز الأمر وسنكون جاهزون لمباراة مصر".

وكان الاتحاد الكيني قد تلقى خطابًا من الفيفا، حمل تهديدًا بإيقاف النشاط الكروي في بلاده، مما سيؤدي إلى الاستبعاد من تصفيات أمم أفريقيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الكيني يتواجد في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بنفس المجموعة التي تضم مصر، جزر القمر وتوجو.