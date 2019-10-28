فرج عامر يوجه رسالة لـ"أندية القمة" قبل الميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، دخول بعض الأندية في الصراع على ضم نجوم الفريق، مشيرًا إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطي في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لافتتاح غمار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقية 2021 أمام كينيا وجزر القمر في نوفمبر.

وقال عامر، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" اليوم الإثنين: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع علي نجوم سموحة، علمًا بان الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"

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وأضاف: "المنتخب الأول اختار حسام حسن من سموحة وتخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين من سموحة، أحدهم سيكون أحد أهم لاعبي الدوري العام هذا الموسم".

وأتم رئيس سموحة قائلا: "سيستأنف الفريق غدًا تدريباته استعدادا لعودة الدوري في نهاية نوفمبر بقيادة الكابتن حسام حسن مديرا فنيا والكابتن إبراهيم حسن مديرًا للكرة، وذلك بعد راحة سلبية خمس أيام، علما بأن هذا التوقف الاضطراري ليس في صالح سموحة، بعد أن وصلنا إلى فورمة عالية وبدأ الانسجام يظهر على الفريق".

يُذكر أن سموحة يحتل حاليا المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري وفي جعبته خمس نقاط بعد خوض أربع مباريات، حيث استهل مشواره في المسابقة بالخسارة من الأهلي (1-0)، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب (2-2) ويفوز على إنبي (2-1) ويتعادل مع بيراميدز (0-0).