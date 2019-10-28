طلعت يوسف لمصراوي: أريد تحقيق إنجازات غير مسبوقة مع الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة على جميع الفرق، مشيرًا إلى أن طموحه مع زعيم الثغر بلا حدود.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الدوري هذا الموسم صعب جدًا وأقوى من الموسم الماضي.

وأضاف: "عدم انتظام الدوري يؤثر عليّ بالسلب ويربك حسابات كل مدير فني من خلال البرنامج التدريبي".

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وتابع: "طموحي مع الاتحاد السكندري هذا الموسم ليس له حدود، وأطمح لتحقيق إنجاز لم يُسبق من قبل مع سيد البلد وإسعاد الجماهير".

وأتم: "كل فريق هذا الموسم يبحث عن الثلاث نقاط في كل مباراة، وعلى الرغم من مرور أربع جولات فقط ولكنه قوي جدا".

جدير بالذكر أن طلعت يوسف تولى المهمة الفنية للاتحاد السكندري خلفًا لحلمي طولان.