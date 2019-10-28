شاهد.. الشباب السعودي يخطف فوزاً قاتلاً من شباب الأردن بالبطولة العربية

حقق فريق الشباب السعودي فوزاً قاتلاً بالدقائق الأخيرة علي نظيره شباب الاردن، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين باستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كاس محمد السادس للاندية الأبطال "البطولة العربية". بنادي الشباب، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كاس محمد السادس للاندية الأبطال "البطولة العربية". سجل هدف اللقاء حسن معاذ فلاته في الدقيقة 89، من كرة عرضية خدعت حارس مرمى الفريق الأردني لتدخل إلى المرمى مباشرة، معلنة عن هدف المباراة الوحيد. 89، من كرة عرضية خدعت حارس مرمى الفريق الأردني لتدخل إلى المرمى مباشرة، معلنة عن هدف المباراة الوحيد. ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مباراة الاياب يوم الثامن من نوفمبر المقبل، على استاد الملك عبدالله الثاني. شاهد الفيديو :

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