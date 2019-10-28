منتخب الباراتايكوندو يطير الي ايطاليا

غادرت بعثة المنتخب الوطني للباراتايكوندو متوجهة الي إيطاليا للمشاركة في بطولة أوروبا للباراتايكوندو، والتي تستضيفها مدينة باري الايطالية بداية من 31 اكتوبر الجاري . يقود الفريق فنياً هاني علي ويرافق البعثة الدكتورة أماني عبد الفتاح وتضم البعثة اللاعبين : أمال خلاف ومحمد الزيات ، مؤمن عباس ، أحمد عبد المجيد ، أحمد البوهي ، سلمي علي البعثة الدكتورة أماني عبد الفتاح وتضم البعثة اللاعبين : أمال خلاف ومحمد الزيات ، مؤمن عباس ، أحمد عبد المجيد ، أحمد البوهي ، سلمي علي ويسعي الأتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم لنشر نشاط الباراتايكوندو في اطار الخطة الموضوعة من الاتحاد لاعداد لاعبين واعدين في الباراتايكوندو تمهيداً لمشاركتهم في البطولات العالمية بحثاً عن تأهل عدد منهم للمشاركة في اولمبياد طوكيو للبارااولمبيك .

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