الاتحاد السكندري يهزم سموحه في دوري مرتبط السلة

حقق فريق الاتحاد السكندري تحت ١٨ عام الفوز علي نظيره سموحة بنتيجة ٧٣/٨٣ ضمن بطولة دوري المنطقة بالاسكندريه في المواجهة التي جمنعت بينهما بملعب نادي الاتحادالسكندري اليوم .
انهى زعيم الثغر الفترة الاولى بالتعادل مع سموحه بنتيجة ١٩ /١٩، وخلال الفتره الثانية قبل ان يوسعالفارق في الفترة الثانية إلى46-42 قبل ان ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة ٧٣/٨٣
وعقب انتهاء المباراة قدم محمد مصلحي رئيس الاتحاد الكسندري التهئنة الي وطلب تقيدم و الاداء الرجولي و الحماسي خلال مباريات الفريق بدوري المرتبط
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