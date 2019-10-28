الاتحاد السكندري يهزم سموحه في دوري مرتبط السلة

حقق فريق الاتحاد السكندري تحت ١٨ عام الفوز علي نظيره سموحة بنتيجة ٧٣/٨٣ ضمن بطولة دوري المنطقة بالاسكندريه في المواجهة التي جمنعت بينهما بملعب نادي الاتحاد السكندري اليوم . السكندري اليوم . انهى زعيم الثغر الفترة الاولى بالتعادل مع سموحه بنتيجة ١٩ /١٩، وخلال الفتره الثانية قبل ان يوسع الفارق في الفترة الثانية إلى46-42 قبل ان ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة ٧٣/٨٣ الفارق في الفترة الثانية إلى46-42 قبل ان ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة ٧٣/٨٣ وعقب انتهاء المباراة قدم محمد مصلحي رئيس الاتحاد الكسندري التهئنة الي وطلب تقيدم و الاداء الرجولي و الحماسي خلال مباريات الفريق بدوري المرتبط

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