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كريستيانو رونالدو يختار أفضل هدف في مسيرته

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قام البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي، بإختيار أفضل هدف سجله في مسيرته الكروية حتى الآن.

وقال رونالدو في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية  "إذا قمت باختيار أفضل هدف، فسيكون الهدف الذي سجلته في شباك يوفنتوس حينما

كنت لاعبًا في صفوف ".

وخلال مواجهة يوفنتوس وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا موسم 2018، سجل رونالدو هدف رائع من ضربة خلفية مزدوجة، قامت

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جماهير السيدة العجوز بتحيته بعدها.

وأضاف النجم البرتغالي "تسجيل الكثير من الأهداف يتطلب الموهبة، وكذلك الكثير من العمل مع الموهبة، فبدونها لا تستطيع القيام بشيء، وذلك العمل هو ما جعلني أصل لتلك المرحلة الموجود عليها لأن، فلا يوجد لاعب في نفس عمري يتواجد بفريق كبير مثل يوفنتوس".

شاهد الهدف:

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