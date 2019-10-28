السكه 99 يكتسح مدينة نصر برباعية

اكتسح فريق شباب السكه الحديد مواليد 99 نظيره شباب مدينه نصر بأربعة اهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعبمدينة نصر ضمن الأسبوع الثالث لدورى منطقة القاهرة .
سجل اهداف اللقاء عبدالرشيد هدفين وهدف لكلامن احمد خالد ومحمد قطب
بهذا الفوز يحتل فريق السكة المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف التأمين المتصدر ب 9 نقاط، ويقود الفريق فنيا امين زيد المديرالفني وجمال نجم المدرب العام
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