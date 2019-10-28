اكتسح فريق شباب السكه الحديد مواليد 99 نظيره شباب مدينه نصر بأربعة اهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب مدينة نصر ضمن الأسبوع الثالث لدورى منطقة القاهرة . مدينة نصر ضمن الأسبوع الثالث لدورى منطقة القاهرة . سجل اهداف اللقاء عبدالرشيد هدفين وهدف لكلا من احمد خالد ومحمد قطب من احمد خالد ومحمد قطب بهذا الفوز يحتل فريق السكة المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف التأمين المتصدر ب 9 نقاط، ويقود الفريق فنيا امين زيد المديرالفني وجمال نجم المدرب العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكه 99 يكتسح مدينة نصر برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.