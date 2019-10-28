الشرقية يكتسح النوبه ويواجه الألومنيوم في كأس مصر

إكتسح فريق الشرقية على نظيره فريق النوبة باربعة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد جامعة الزقازيق، ضمن لقاءات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر . ضمن لقاءات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر . سجل اهداف الشرقية كريم سمير علي الجنايني ومدافع النوبه بالخطاء في مرمي محمد صالح ومدافع النوبه بالخطاء في مرمي محمد صالح وبتلك النتيجة نجح فريق الشرقية في الصعود للدور التمهيدي الرابع من البطولة ليلاقي نظيره الألومنيوم، فيما خرج فريق النوبة من البطولة.

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