كفر الشيخ يطيح بغزل المحلة خارج كأس مصر

تغلب فريق كفر الشيخ علي نظيره غزل المحلة بركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين في الوقت الاصلي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كاس مصر . بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كاس مصر . وبهذه النتيجة يلتقي كفر الشيخ بفريق فاركو في الدور التالي من كاس مصر .

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