بورفؤاد يفوز على منشية الشهداء بركلات الترجيح في كأس مصر

تغلب فريق بورفؤاد البورسعيدي علي نظيره منشية الشهداء، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، عقب التعادل في الوقت الاصلي بدون اهداف، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب عادل جلال ببورسعيد ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر. بدون اهداف، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب عادل جلال ببورسعيد ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر. وشهدت ركلات الترجيح تالق حارس بورفؤاد إيهاب كمال الوافد الجديد للفريق، ليقود الفريق للتأهل للدور التمهيدي الرابع من كأس مصر.

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