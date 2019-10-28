نجم توتنهام السابق يحدد بديل إيركسن

حدد النجم الهولندي رافاييل فان دير فارت، نجم توتنهام السابق، لإدارة النادي الإنجليزي، البديل الذي يجب أن يتم التعاقد معه تحسبًا لرحيل الدنماركي كريستيان إيركسن، نجم خط وسط السبيرز.

الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش نجم أساكس أمستردام الهولندي،

خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن فان دير فارت، اقترح على مسئولي توتنهام التعاقد مع حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي، ليكون بديلاً لإيركسن تحسبًا لرحيله.

ولم يجدد إيركسن عقده مع توتنهام الذي ينتهي بنهاية الموسم، فضلاً عن إهتمام العديد من الاندية بضمه وعلى رأسها ريال مدريد، ولاذي أبدى النجم الدنماركي رغبة في اللعب ضمن صفوف النادي الملكي.

يذكر أن حكيم زياش تألق مع أياكس في الفترة الأخيرة، وقاده في الموسم الماضي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.