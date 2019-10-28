مرتضى منصور يستقبل صفعات تركي آل الشيخ بكل حب!

استقبل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” الصفعات التي وجهت إليه من جانب مالك نادي ألميريا الحالي ومالك نادي بيراميدز السابق “تركي آل الشيخ” بكل حب وود وروح رياضية، دون أي خروج عن النص.

ودافع مرتضى منصور عن علاقته بتركي آل الشيخ خلال مكالمة هاتفية خص بها برنامج الزمالك اليوم، مطالبًا بتوقف البعض عن الإيقاع بينهما.

وانتشرت تقارير عن اكتشاف تركي آل الشيخ لحقيقة تعرضه للإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوصية من داخل نادي الزمالك، وإن محاولة إفساد علاقته بإدارة وجمهور الأهلي كانت مفتعلة.

وأعلن تركي آل الشيخ الصلح بينه وبين جمهور النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” خلال اليومين الماضيين، ووعدهم بإتمام مشروع الملعب والمدينة الرياضية الجديثة بالقرب من حي التجمع الخامس.

عكس المتوقع

انتظر المستشار مرتضى منصور عودة تركي آل الشيخ لدعم الزمالك، بعد نشره لأكثر من فيديو يتحدث خلاله عن المشاكل المالية الطاحنة التي تواجهها القلعة البيضاء منذ رحيله عن مصر في الصيف الماضي، وتخليه عن ملكية نادي بيراميدز، خاصةً مع تفاقم أزمة رواتب لاعبي الفريق وخروج بعضهم أمثال “طارق حامد ومحمود جنش” للتحدث بشكل علني عن مستحقاتهم.

وقال مرتضى منصور قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام في حديثه مع قناة الحدث اليوم “أود توجيه الشكر إلى تركي آل الشيخ على مجهوده معنا، هو مَن كان يُسدد قيمة عقد فرجاني ساسي خلال موسمه الأول مع الفريق، رغم حبه للأهلي، إلا أنه لم يكف عن دعم الزمالك طيلة الفترة الماضية”.

لكن حدث عكس المتوقع، فقد رفض تركي آل الشيخ التفاعل مع تلك التصريحات، وأظهر الوجه الآخر لمرتضى منصور حين أعلن الصلح مع الأهلي، وفتح صفحة جديدة مع إدارة الأهلي بالتنازل عن جميع القضايا التي رفعها ضدهم. (التفاصيل من هنا).

ولم يكتف تركي آل الشيخ بذلك، وقال لجمهور الأهلي “أنا واحد منكم“.

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وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، مطالبًا بعدم الزج باسمه في أي جملة مفيدة، وقال “لديّ لسان أستطيع التحدث به عن نفسي، وأرجو ألا يُقحم أي شخص اسمي في أي قضية من قضايا تصفية الحسابات”.

دفاع مُستميت

ظهرت صدمة مرتضى منصور من نفور تركي آل الشيخ منه ومن الزمالك، وبدا خوفه واضحًا من رغبة تركي آل الشيخ في العودة إلى أحضان الأهلي، حين كان يتحدث مع خالد الغندور صباح اليوم الاثنين في برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم.

وعمل مرتضى منصور على الدفاع عن نفسه أمام تركي آل الشيخ بشتى السبل، وتصدى باستماتة لكل مَن يحاولون الإيقاع بينه وبين تركي آل الشيخ لإفساد علاقتهما.

وقال مرتضى منصور “جميلك يا تركي آل الشيخ في رقبة الزمالك طول العمر. توقفوا عن اللعب في الوقت، فكلما تهدأ الدنيا بين الأهلي والزمالك والسعودية تقومون باشعال الفتنة”.

وأضاف “ميت عقبة (مقر الزمالك) كلها رجال وليس فيها غرز (منطقة لتعاطي الحشيش والمخدرات)، لا يوجد هنا من يتحدث عن تركي آل الشيخ بالسوء، ليس بيننا أحد يدعوا لنشر الشتائم عنه، هذا الشخص ليس من الزمالك، ولو كان زملكاوي لكنت اعتذرت إلى تركي آل الشيخ”.

وواصل “علاقتي بالمستشار تركي آل الشيخ ليست علاقة مصلحة. تركي آل الشيخ يُسامح الآن في السب التي تعرضت له والدته، لكن أنا لا أسامح، والدعم الذي كان يُقدمه لنا توقف منذ 3 أشهر، مع ذلك أشكره على هذا الدعم، ولن تستطيعوا الإيقاع بيني وبينه، فالبيت الوحيد الذي زاره هو بيتي وبيت عادل إمام”.

وختم “لن يتمكن أحد من افتعال مشكلة بيني وبين أخي تركي آل الشيخ، ليس كل شيء ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي يقصدني به، البيت الوحيد الذي زاره في مصر هو بيتي. لو ذهب إلى بيت الخطيب أو الأهلي سيقول شعر؟ هو حر، الأهلاوية يتهجمون عليّ وعليه”.