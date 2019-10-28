رياضة | أول ظهور مصري ببطولة كأس العالم للناشئين بالبرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور مصري ببطولة كأس العالم للناشئين بالبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر الحكم الدولي المصري، أمين عمر في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام خلال مباراة استراليا والمجر والمقرر إقامتها يوم الأربعاء ، خلال البطولة التي ستقام بالبرازيل في الفترة من 26 أكتوبر حتى العاشر من نوفمبر.

ويعد هو الظهور الخاص لمصر في البطولة الكبري، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بالاتحاد المصري برئاسة جمال الغندور، عن إختيار أمين عمر للتحكيم خلال البطولة.

ويعد أمين عمر أحد الحكام المميزين في البطولات المصرية، ونال الشارة الدولية منذ عام 2017، وقام بالتحكيم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وقام بإدارة غينيا ومدغشقر ضمن مباريات المجموعه الثانية والتى كانت تقام علي ملعب الاسكندرية.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري تم تأجيلها من قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.